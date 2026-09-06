К концу следующей недели в Московском регионе станет теплее

Синоптик Макарова рассказала о погоде в Московском регионе на следующей неделе

К концу грядущей недели в Московском регионе ожидается небольшое потепление, заявила ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова. Об этом сообщила ТАСС .

По словам Макаровой, погода будет переменчивой. В начале недели регион останется под влиянием тыловой части обширного циклона, и температура будет понижаться. По ночам в области ожидается +4 … +9 градусов, днем в понедельник +10 … +15, к среде потеплеет до +16 … +21.

С четверга температура еще немного повысится, днем до +23, ночью не опустится ниже +8. пройдут небольшие дожди.

Ранее Москву и Подмосковье накрыла непогода. Утром и днем во многих районах шли затяжные дожди, а вечером в небе раскинулась красивая двойная радуга.