В День города Московский регион накрыли дожди

В День города 5 сентября в Московском регионе пошли дожди. Видео непогоды оказалось в распоряжении 360.ru.

Небо заволокло тучами без малейшего просвета. Не слишком сильный, но упорный дождь поливает улицы Москвы и Подмосковья. В отдельных районах дует сильный пронизывающий ветер.

На кадрах из московского района Медведково и поселка Сычево Волоколамского округа типично октябрьская погода, не располагающая к прогулкам. Пешеходов на улицах почти не видно, автомобили осторожно едут по скользким от дождя дорогам.

Из-за погодных условий власти перенесли семейный квест «В гостях у сказочной Истры», который должен был стартовать 5 сентября в 12:00 в Центральном парке города.

Ранее Гидрометцентр дал неблагоприятный прогноз на выходные. Служба прогнозировала на субботу сильные дожди и ветер в столице и объявила желтый уровень опасности.

В воскресенье погода должна наладиться. В облаках появятся просветы и дожди будут лишь кратковременными.