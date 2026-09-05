Жителей Троицка и Мытищ порадовала роскошная двойная радуга

Под конец ненастной субботы жителей некоторых районов Москвы и Подмосковья порадовала красивая яркая радуга. Очевидцы прислали в редакцию 360.ru фото и видео редкого природного явления.

В Троицке на юге Новой Москвы над первой яркой дугой, протянувшейся через все небо, четко заметна еще одна чуть более бледная дуга.

В Мытищах к северу от столицы полная радуга ярко светится на фоне туч, ее «близнец» сверху едва виден.

Как правило, двойная радуга возникает при преломлении солнечных лучей в каплях воды. Вторую дугу, образуют лучи, отразившиеся внутри капли дважды.

В субботу в Москве и населенных пунктах области празднуют День города. С утра в ряде районов зарядили дожди, некоторые праздничные мероприятия отменили. Но во многих городах праздник все-таки состоялся.