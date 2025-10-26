К 2030 году в России будет спрос на 90 тысяч специалистов по ИИ

Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Григоренко озвучил доклад, в котором указана потребность в специалистах по искусственному интеллекту на ближайшие пять лет. По его данным, России понадобится около 89 тысяч профессионалов для развития и внедрения технологий ИИ. Об этом написало радио Sputnik .

Григоренко подчеркнул, что уже созданы условия для подготовки будущих специалистов. В 22 высших учебных заведениях страны открыты курсы, направленные на подготовку кадров в области искусственного интеллекта. Кроме того, началась программа обучения государственных служащих работе с этими технологиями.

Он также отметил, что, несмотря на активный интерес к развитию ИИ, возникает вопрос о практической стороне внедрения этих технологий. Государственные служащие, пройдя обучение, смогут понять значимость и потенциал искусственного интеллекта для различных сфер деятельности.