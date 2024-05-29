Южные регионы подготовились к уборке урожая

Южные регионы России уже готовы приступить к уборке урожая. Такое заявление сделал замминистра сельского хозяйства Андрей Разин на совещании во время поездки в Краснодарский край.

«Ключевой задачей является получение максимальной урожайности с каждого засеянного гектара», — передали в пресс-службе Минсельхоза России.

В этом году на юге страны расширили посевы отечественной селекции. В этих регионах выращивают зерновые и зернобобовые культуры, овощи, ягоды, сахарную свеклу, масличные культуры.

Ранее в России прошли аномальные майские заморозки, из-за которых часть культур погибла. Страна лишилась посевов на территории в 830 тысяч гектаров — это около 1% от всей засеянной площади. Минсельхоз России решил ввести федеральный режим чрезвычайной ситуации.