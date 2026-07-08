Юрист Соловьев подчеркнул, что действующее законодательство не запрещает изменять подпись

Право гражданина менять личную подпись подтвердил заслуженный юрист России Иван Соловьев. В беседе с RT он подчеркнул, что действующее законодательство не запрещает изменять подпись и не требует обязательной замены паспорта при ее изменении.

Соловьев отметил несколько причин, по которым человек может захотеть изменить свою подпись. Это может быть травма, затрудняющая использование привычной подписи, или работа, связанная с частым подписыванием документов, например, при отпуске продукции.

«Он ее может сократить, может изменить, и она не обязательно должна соответствовать той подписи, которую человек поставил изначально в паспорте. Поэтому не нужно менять ни паспорт, ни подпись. Есть право поменять подпись, и нет обязанности менять при этом документы... У человека нет обязанности сохранять один и тот же образец подписи всю свою жизнь», — пояснил юрист.

Однако при заключении гражданско-правовых сделок или в банке могут возникнуть сложности, связанные с необходимостью объяснения причины смены подписи. В таких случаях, по словам Соловьева, может быть проведена почерковедческая экспертиза, подтверждающая принадлежность подписи.