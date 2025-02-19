Юрист Русяев напомнил россиянам о длинных выходных в мае
Управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев рассказал RT о длинных выходных в мае.
Так, День защитника Отечества, который приходится на воскресенье, обычно предполагает перенос выходного дня на ближайший рабочий день. Однако в данном случае правительство решило иначе: этот день был присоединен к майским праздникам, что позволило создать более длительный период отдыха в начале мая.
По словам Русяева, такая практика уже использовалась ранее. Подобные меры, как отметили специалист, оказывают двойственный экономический эффект: с одной стороны, они способствуют развитию туризма и внутреннего потребления, а с другой — могут негативно сказаться на производительности труда в некоторых отраслях.
Аналогичный подход применяется и к празднованию 8 Марта, которое тоже выпадает на выходной день, отметил Русяев.