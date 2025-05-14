Депутат Бессараб: необходимые для назначения страховой пенсии баллы можно докупить

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в интервью RT рассказала, что делать, если пенсионеру не хватает стажа или баллов для страховой пенсии.

По словам депутата, если до назначения выплаты не хватает одного-двух баллов, их можно докупить. При нехватке полугода-года стажа стоит доработать этот период.

Если докупить баллы невозможно, остается только ждать социальную пенсию, которая назначается на пять лет позже общеустановленного срока выхода на пенсию. Она существенно меньше по размерам.

Бессараб подчеркнула, что без выплат не останется никто. Даже те, кто никогда не работал или не имел уважительных причин отсутствия трудовой деятельности, но прожил в России 15 лет, могут получать социальную пенсию по старости.