Юрист рассказал, кому повысят пенсии в декабре

В декабре отдельные категории пенсионеров получат повышенные выплаты. Речь идет о точечных повышениях, рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов в интервью «Прайм» .

Граждане, которые отметили 80-летие в ноябре, получат удвоенную фиксированную часть пенсии, напомнил юрист. Надбавка составит 8 134,88 рубля, итоговая сумма достигнет 16 269,76 рубля.

Аналогичное увеличение предусмотрено для инвалидов первой группы. Двойных выплат здесь не предполагается — к примеру, 80-летний инвалид первой группы получит только одну прибавку.

Все доплаты начислят автоматически. Пенсионерам не нужно будет подавать заявления или собирать дополнительные документы.

Для тех, чьи даты выплат совпадут с праздничными днями, предусмотрен особый порядок. В декабре они получат сразу две пенсии — за декабрь и январь. Январская сумма будет рассчитана с учетом предстоящей индексации 2025 года, добавил юрист Виноградов.

Ранее стало известно, что уже со следующего года россияне смогут единоразово получить до 412 тысяч пенсионных накоплений. 360.ru рассказывал, кто может рассчитывать на эти начисления и каким образом их получить.