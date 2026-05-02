Юрист рассказал, чего будет стоит жарка шашлыка в неположенном месте

Штраф до 15 тысяч рублей грозит тем, кто жарит шашлыки вне специальных пикниковых зон с мангалом. Об этом сообщила РИА «Новости» доцент кафедры экологического и природоресурсного права МГЮА Наталия Ведышева.

За нарушение требований пожарной безопасности по части 1 статьи 20.4 КоАП России гражданам грозит наказание от пяти до 15 тысяч рублей. А при особом противопожарном режиме штраф увеличивается до 10–20 тысяч рублей, уточнила юрист.

Если во время жарки шашлыков возникнет пожар с пострадавшими или повреждением чужого имущества, сумма вырастет до 40–50 тысяч рублей. Юрист предупредила, разжигать костер или мангал можно только в оборудованных зонах с ящиками для песка и урнами.

Ранее семейный нутрициолог Антонина Цвинария рассказала, что оптимальная порция мяса на человека — 200–300 граммов. Если чувствительный желудок, достаточно 100 граммов.