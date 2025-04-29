Москвичей предупредили об ответственности за сорванные тюльпаны

Обрывать сирень или тюльпаны даже в небольшом количестве недопустимо, это могут расценить как порчу городского имущества. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил завкафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ имени Ломоносова Леонид Головко.

«Вполне возможно привлечение к административной ответственности за административное правонарушение», — подчеркнул он.

Первая сирень в этом году распустилась в столичном «Аптекарском огороде» 21 апреля. Массовое цветение обычно начинается в середине мая и заканчивается к июню. Всего в ботаническом саду МГУ более 50 сортов сирени.

При этом ранее доктор биологических наук Владимир Чуб опасался, что из-за перепадов температуры в Москве в апреле многие растения погибнут.