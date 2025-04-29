Москвичей предупредили об ответственности за сорванные тюльпаны

Обрывать сирень или тюльпаны даже в небольшом количестве недопустимо, это могут расценить как порчу городского имущества. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил завкафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ имени Ломоносова Леонид Головко.
«Вполне возможно привлечение к административной ответственности за административное правонарушение», — подчеркнул он.
Первая сирень в этом году распустилась в столичном «Аптекарском огороде» 21 апреля. Массовое цветение обычно начинается в середине мая и заканчивается к июню. Всего в ботаническом саду МГУ более 50 сортов сирени.
При этом ранее доктор биологических наук Владимир Чуб опасался, что из-за перепадов температуры в Москве в апреле многие растения погибнут.
«Чальханда». Военкор показал боевой словарь для общения с северокорейцами под Курском
Соловьев предложил забрать дома сбежавших из России интеллигентов
Генпрокурор России Краснов встретил в Москве главу МИД ОАЭ Аль Нахайяна
Орбакайте внесли в черный список на въезд в Латвию
«Магнит» договорился о покупке контроля в бизнесе «Азбуки вкуса»
Пакистан сообщил о планируемом Индией ударе в течение 36 часов
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте