Первая сирень расцвела в «Аптекарском огороде» в Москве

Первая сирень в этом сезоне распустилась в Москве в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород». Об этом сообщили в Telegram-канале ботсада.

«Первая сирень в Москве расцвела в Аптекарском огороде — спешите любоваться», — подписали снимок цветущего кустарника представители «Аптекарского орогрода».

Обычно массовое цветение начинается ближе к середине мая и завершается в начале лета. Коллекция «Аптекарского огорода» насчитывает более 50 сортов сирени. Самые популярные из них виды — обыкновенная, венгерская, амурская, японская и Мейера.

Ранее ландшафтный архитектор «Аптекарского огорода» Артем Паршин заявил, что неустойчивые температуры, которые были в Москве в начале апреля, могли закончиться катастрофой, особенно для первоцветов, морозников, нарциссов, тюльпанов, сакуры, древовидных пионов, сирени и магнолии.

Директор учреждения, доктор биологических наук Владимир Чуб в разговоре с 360.ru подтвердил, что некоторые растения действительно могут не пережить апрельского снегопада и заморозков, но многие все же восстановятся после потепления.