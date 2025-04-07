Растения Ботанического сада МГУ могут сильно пострадать из-за заморозков

Некоторые растения в московском Ботаническом саду МГУ не смогут пережить апрельские заморозки и снегопад. Об этом 360.ru рассказал директор учреждения доктор биологических наук Владимир Чуб.

«Одни растения даже не заметят, что снег выпал. Например, дубы и липы. Они не пострадают. А есть растения, которые уже начали жить, например рододендрон даурский. Его цветки, наверное, не переживут», — заявил он.

При этом, по словам Чуба, большинство растений восстановится после потепления.

«Климатическая норма для большинства растений — около -5. Если будет ниже, то почки, которые приоткрылись, серьезно пострадают. Обычно у растений бывают запасные, они откроются попозже, когда будет теплее», — заключил он.

Ранее ландшафтный архитектор Аптекарского огорода Артем Паршин заявил, что неустойчивые температуры могут закончиться катастрофой, особенно для первоцветов, морозников, нарциссов, тюльпанов, сакуры, древовидных пионов, сирени и магнолии.