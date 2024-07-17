Преступникам захотели запретить менять имена

Депутаты Госдумы от «Новых людей» Георгий Арапов и Владислав Даванков внесли в нижнюю палату парламента законопроект о запрете для отдельных категорий преступников менять фамилию, имя и отчество. Документ и пояснительная записка к нему оказались в распоряжении 360.ru.

Парламентарии предложили внести изменения в закон «Об актах гражданского состояния», чтобы запретить осужденным по ряду уголовных статей изменять фамилию, имя и отчество. В частности, за совершение таких преступлений, как убийство, побои, изнасилование, похищение человека, истязание и теракт.

Как депутаты указали в пояснительной записке, на сегодняшний день в российском законодательстве не предусмотрены категории лиц, которым запрещено изменять свои персональные данные.

«Таким образом, лица, совершившие общественно опасные деяния, имеют право изменить свои ФИО и фактически скрывать от остальных граждан факт совершения указанных преступлений. При этом практика смены ФИО у преступников распространена в России», — говорится в документе.

Там отметили, что в ряде стран мира уже приняты или готовятся к принятию подобные законы. Так преступники не смогут скрыть свою личность, а жертвы и члены их семей будут в безопасности,

Ранее Совет Федерации одобрил законопроект об отсрочке от службы в армии для сотрудников прокуратуры и СК России.