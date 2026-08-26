Юрист объяснил, законна ли скрытая камера в съемной квартире

В Краснодаре девушка нашла в арендованной квартире скрытую камеру. Хозяин повесил настенные часы с видеонаблюдением напротив ванной комнаты. Первый заместитель директора АНО «Центр развития законодательства», кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенков сообщил Елене Кононовой в эфире 360.ru, что для привлечения мужчины к ответственности нужно доказать факт съемки.

«Поэтому если мы после ванной либо еще в каком-то неприглядном виде и не давали согласие на нашу съемку, то, конечно, здесь наступает уголовная ответственность», — отметил он.

Любой незаконный сбор персональных данных запрещен Конституцией и рядом федеральных законов, оборот скрытых камер — статьей 138 УК России. Матюшенков уточнил, что даже за слежку через радионяню можно получить до двух лет по статье 137 УК России («Нарушение неприкосновенности и частной жизни»).

Собеседник 360.ru предупредил, что ключевой проблемой при рассмотрении дел о неприкосновенности частной жизни является необходимость доказать, что сбор данных действительно был. Тот факт, что камера стояла, еще не означает, что она передавала данные.

«Если вы прописали в договоре [видеонаблюдение], и обе стороны это устроило, то это уже не будет скрытой съемкой. Вы осознанно разрешили себя снимать», — сказал Матюшенков.

Даже съемка в режиме 24 часа семь дней в неделю, прописанная в договоре аренды, не считается скрытой, сообщил он. Матюшенков усомнился в том, что найдутся арендаторы, согласные на такие условия, но подтвердил их правомерность в этом случае.