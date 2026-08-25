Юрист Рудакова объяснила, что важно проверить при заключении договора аренды жилья

Юрист Рудакова: при аренде жилья важно проверить договор и выписку из ЕГРН

Составленный договор аренды квартиры необходимо тщательно проверить перед заключением. Об этом 360.ru сообщила юрист по недвижимости и аренде Елена Рудакова.

По ее словам, договор аренды является ключевым документом, который защищает интересы и арендодателя, и арендатора. В нем должны быть четко описаны объект аренды, размер арендной платы и периодичность, залог, срок действия, распределение обязанностей и правила проживания.

Также арендатору необходимо убедиться, что у арендодателя есть полномочия сдавать жилье.

«Если от имени собственника действует представитель, убедитесь в наличии нотариально заверенной доверенности. Также попросите выписку из ЕГРН, чтобы проверить, нет ли арестов или долгов по коммунальным платежам», — отметила Рудакова.

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