Юрист Никишин предупредил, что чаты с ИИ не защищены законом как юридически значимый канал связи

Директор Института информационной и медиабезопасности Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина Владимир Никишин предупредил в беседе с KP.RU об особенностях переписки с искусственным интеллектом.

Он подчеркнул, что чаты с ИИ не защищены законом как юридически значимый канал связи. По словам Никишина, принцип адвокатской, врачебной, банковской или нотариальной тайны не распространяется на такие переписки. Поэтому эксперт призывает не отправлять в чаты с ИИ документы, коды, пароли, персональные данные, коммерческие сведения или судебные материалы.

Ранее сайт KP.RU писал, что развитие искусственного интеллекта привело к появлению новой проблемы: некоторые пользователи стали полагаться на технологии вместо собственных усилий. Тем временем разработчик ИИ Лоран Джейкобс заявил, что нейросети действительно обладают сознанием.