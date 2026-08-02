Юрист назвал способ подтверждения стажа из 90-х годов

Выходящие на пенсию россияне смогут подтвердить трудовой стаж за период работы с 1992 по 1995 год, если представят архивные справки и показания свидетелей. Об этом агентству «Прайм» рассказала юрист Юлия Веревкина.

В 90-х годах многие предприятия просто исчезли, а архивы велись нерегулярно. В прошлом году суд встал на сторону жительницы Красноярского края и постановил, что есть и другие доказательства трудовой деятельности.

«Если вам удалось собрать достаточно косвенных доказательств — справки из архивов, показания свидетелей, данные о медстраховании — суд, с высокой долей вероятности, встанет на вашу сторону, даже если работодатель по каким-то причинам не отчислял за вас взносы», — подчеркнула юрист.

Она посоветовала в такой ситуации запросить архивные справки о существовании организации. Затем найти бывших коллег и собрать любые сохранившиеся платежные документы. Если ПФР откажет, то в течение трех месяцев подать в суд.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок рассказал, что работающим пенсионерам пересчитают пенсии с 1 августа.