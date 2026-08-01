Россиянам напомнили о перерасчете пенсий работающих пенсионеров в августе

С 1 августа в России пересчитают пенсии для работающих граждан. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок.

По его словам, в последний месяц лета страховую пенсию по старости и инвалидности повысят с учетом трудового стажа и выплаченных работодателями страховых взносов за год. Изменения коснутся тех, кто работал в 2025 году.

Ляшок добавил, что увеличатся и выплаты по потере кормильца, если на лицевой счет умершего поступят страховые взносы, которые не учли при первоначальном назначении пенсии.

Ранее председатель Социального фонда Сергей Чирков отметил, что перерасчет пенсий затронул 9,3 миллиона человек. Он напомнил, что выплаты в новом размере придут по стандартному графику в автоматическом режиме — никаких заявлений для этого подавать не нужно.