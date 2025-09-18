Юрист назвал размер пенсии для тех, кто мало работал

Социальную пенсию по старости назначают гражданам без трудового стажа на пять лет позже страховой и в значительно меньшем размере. Об этом изданию «Прайм» сообщила юрист Евгения Безмаленко.

Он рассказала, что эта выплата из государственного бюджета предназначена нетрудоспособным лицам, не набравшим необходимого стажа или пенсионных баллов. Ее назначают мужчинам с 70 лет и женщинам с 65 лет.

Право на социальную пенсию также имеют инвалиды, включая инвалидов с детства, дети без попечения родителей и представители отдельных народов Севера. Размер этой выплаты является фиксированным и устанавливается в твердой денежной сумме.

«С 1 апреля 2025 года размер социальной пенсии по старости составляет 8824,08 рубля», — отметила юрист.

Она подчеркнула, что эта сумма значительно ниже страховой пенсии и даже прожиточного минимума пенсионера.

По действующему законодательству, выплата пенсионеру не может быть ниже регионального прожиточного минимума. Государство осуществляет необходимые доплаты до этого уровня.

Таким образом, фактический размер социальной пенсии соответствует величине прожиточного минимума в регионе проживания гражданина. Как заключила юрист, это обеспечивает соблюдение социальных гарантий для нетрудоспособных лиц.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о снижении предельного возраста с 80 до 70 лет для получения повышенной выплаты страховой пенсии. По словам автора инициативы, у Социального фонда есть резервы для реализации этого предложения.