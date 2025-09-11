«Есть резервы». Депутат Нилов назвал источник финансирования повышения пенсий с 70 лет

Законопроект о снижении предельного возраста с 80 до 70 лет для получения повышенной выплаты страховой пенсии внесли в Госдуму. Автор инициативы, председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в комментарии 360.ru рассказал, что у Социального фонда есть резервы для реализации этого предложения.

Депутат напомнил, что сейчас повышенную фиксированную часть пенсии россияне могут получить только по достижении 80 лет. Поэтому он предложил снизить возраст и выйти на дифференцированный подход с постепенным повышением суммы выплаты.

«Чтобы по достижении 70-летнего возраста размер фиксированной части пенсии увеличивался, после 80 становился еще выше, а следующее повышение — при достижении 90 лет. Это справедливо и с моральной точки зрения, а также демонстрация уважения к старшему поколению со стороны государства», — подчеркнул Нилов.

Он добавил, что шансы на принятие этого законопроекта есть. У Социального фонда есть нерастраченные резервы, которые можно направить на повышение страховой части пенсии пожилых россиян.

Законопроект предусматривает постепенное повышение фиксированной части пенсии на 100% при достижении возраста 70 лет, 200% — 80 лет и 300% — 90 лет.

Нилов заявил, что идею ему подал пенсионер из Луганской Народной Республики, который пришел на прием и сказал, что в 75 лет, после многолетней работы, заслужил право на достойную пенсию.