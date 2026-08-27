Юрист назвал основания для увольнения одним днем

Работник сможет расторгнуть трудовой договор в день, указанный в заявлении, если продолжение работы станет невозможным по законным причинам. Руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин рассказал об этом РИА «Новости» .

По общему правилу сотрудник должен предупредить работодателя об увольнении по собственному желанию минимум за две недели. Однако статья 80 Трудового кодекса предусматривает исключения. К ним относятся выход на пенсию и зачисление в образовательную организацию.

По словам Южалина, основанием также может стать перевод супруга-военнослужащего к новому месту службы в другой регион.

«Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в тот срок, который указан в заявлении работника», — отметил юрист.

Уйти без соблюдения двухнедельного срока можно и при нарушении работодателем трудового законодательства, условий трудового или коллективного договора. При этом факт нарушения потребует официального подтверждения со стороны трудовой инспекции, суда или другого уполномоченного органа.

В остальных случаях увольнение в удобный для работника день напрямую зависит от согласия работодателя. Если тот не возражает, стороны могут прекратить трудовые отношения в дату, указанную в заявлении.

С 1 сентября в России вступят в силу изменения в Трудовом кодексе. Нововведения затронут порядок оплаты сверхурочной работы, предоставления отпусков и оформления трудовых договоров, а также правила прохождения испытательного срока и увольнения сотрудников, нарушающих трудовые обязанности.