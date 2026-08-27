Юрист назвал основания для увольнения одним днем
Юрист Южалин: поступление в вуз позволит уволиться без отработки
Работник сможет расторгнуть трудовой договор в день, указанный в заявлении, если продолжение работы станет невозможным по законным причинам. Руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин рассказал об этом РИА «Новости».
По общему правилу сотрудник должен предупредить работодателя об увольнении по собственному желанию минимум за две недели. Однако статья 80 Трудового кодекса предусматривает исключения. К ним относятся выход на пенсию и зачисление в образовательную организацию.
По словам Южалина, основанием также может стать перевод супруга-военнослужащего к новому месту службы в другой регион.
«Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в тот срок, который указан в заявлении работника», — отметил юрист.
Уйти без соблюдения двухнедельного срока можно и при нарушении работодателем трудового законодательства, условий трудового или коллективного договора. При этом факт нарушения потребует официального подтверждения со стороны трудовой инспекции, суда или другого уполномоченного органа.
В остальных случаях увольнение в удобный для работника день напрямую зависит от согласия работодателя. Если тот не возражает, стороны могут прекратить трудовые отношения в дату, указанную в заявлении.
С 1 сентября в России вступят в силу изменения в Трудовом кодексе. Нововведения затронут порядок оплаты сверхурочной работы, предоставления отпусков и оформления трудовых договоров, а также правила прохождения испытательного срока и увольнения сотрудников, нарушающих трудовые обязанности.