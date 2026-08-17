Сверхурочные, отпуска и увольнения. Что изменится для работающих россиян с 1 сентября
Вступающие в силу с 1 сентября поправки в Трудовой кодекс изменят правила для работающих россиян. Значительные изменения коснутся переработок и их оплаты, отпусков, трудовых договоров и испытательного срока. Кроме того, увольнять нечистоплотных работников станут по новым правилам. Как поправки повлияют на рынок труда и зарплаты россиян — в материале 360.ru.
Зачем понадобились изменения в Трудовой кодекс
Авторами законопроекта выступили Министерство экономического развития и Министерство труда. В ходе работы над документом они привлекли к обсуждению руководителей профсоюзов и представителей бизнеса.
Главной целью поправок назвали решение проблемы нехватки кадров в условиях минимальной безработицы. Кроме того, изменения должны упростить прием и увольнение сотрудников, а также снизить часть расходов работодателей.
В окончательном виде поправки приняла Государственная дума, а затем одобрил Совет Федерации. Президент России Владимир Путин подписал закон 25 мая. Новые правила заработают с 1 сентября.
Время переработки увеличат вместе с выплатами
Сейчас сверхурочная работа ограничена 120 часами в год. С 1 сентября этот лимит разрешат увеличить в два раза — до 240 часов. Но это не значит, что работодатели смогут просто заставить сотрудников оставаться на работе дольше положенного.
Возможность увеличить число сверхурочных часов должна быть прописана в коллективном договоре или отраслевом соглашении. Кроме того, для работы сверх прежнего лимита потребуется письменное согласие самого сотрудника.
Изменится и продолжительность переработки. Сейчас она не должна превышать четырех часов в течение двух дней подряд. С сентября перерабатывать разрешат до четырех часов в день.
За дополнительные часы россияне получат больше денег
Пока сотрудник не переработал 120 часов за год, первые два часа каждой переработки оплачивают минимум в полуторном размере, а все последующие часы в этот день — в двойном.
После достижения годового лимита в 120 часов оплата в двойном размере пойдет уже за каждый отработанный час.
Например, если человек задержался на работе на три часа, первые два часа ему оплатят минимум в полуторном размере, а третий — в двойном. Если через неделю он снова переработает три часа, расчет повторится по той же схеме пока не выйдут 120 часов.
При этом речь идет не о голом окладе. При расчете учитывают также премии, надбавки и другие выплаты, которые входят в зарплату. Такое правило действует с сентября 2024 года.
Кроме того, те кто согласится перерабатывать больше 120 часов в год получат один оплачиваемый рабочий день в году для прохождения диспансеризации. На это время за ними сохранят место работы и средний заработок.
Интересно
По данным исследования Online Market Intelligence, 38% работающих россиян регулярно перерабатывают.
При этом официально сверхурочную работу оформляют только у 37% из них. Еще у 26% переработки оформляют лишь частично, а у 37% — не оформляют вообще.
То есть почти две трети регулярно перерабатывающих россиян часть сверхурочных часов трудятся неофициально.
Эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева в комментарии 360.ru заявила, что увеличение разрешенного числа сверхурочных часов не ухудшит положение работников. Она пояснила, что компании и раньше сталкивались с большим количеством переработок, которые не могли оформить из-за действующего лимита в 120 часов.
«Эта инициатива как раз и призвана решить вопрос, когда есть огромное количество переработок и они нелегальные. Компаниям разрешили это делать официально. На это согласны и работники, и работодатели», — объяснила она.
При этом нехватка сотрудников или большой объем работы сами по себе не дают работодателю права заставить человека перерабатывать. Для работы сверх 120 часов необходимо письменное согласие сотрудника.
Для работающих пенсионеров и сотрудников предпенсионного возраст действуют дополнительные ограничения. Перерабатывать больше 120 часов в год они смогут только с письменного согласия и при отсутствии медицинских противопоказаний.
Работодатель также должен письменно сообщить им о праве отказаться от такой переработки.
Такие же правила действуют для сотрудников с вредными условиями труда подклассов 3.1 и 3.2. При более тяжелых условиях — подклассах 3.3 и 3.4 — лимит в 120 часов превышать вообще нельзя.
Предел в 120 часов сохранится и для некоторых работников государственных и муниципальных учреждений.
Из отпуска смогут вызвать на работу
С 1 сентября изменятся правила для сотрудников, которые работают во вредных или опасных условиях. Сейчас отзывать их из отпуска запрещено. Новые поправки впервые разрешат это делать, но только в исключительных случаях.
Вызвать человека на работу смогут, если необходимо предотвратить катастрофу или производственную аварию, а также устранить их последствия или последствия стихийного бедствия.
Обычная нехватка сотрудников, срочный заказ или большой объем работы причинами для отзыва из отпуска стать не смогут.
Яковлева в беседе с 360.ru подчеркнула, что работодатель не сможет заставить сотрудника вернуться с отдыха
«До 1 сентября возможность вызывать из отпусков сотрудников вредных и опасных производств полностью отсутствовала. Стоял безусловный запрет. С 1 сентября это разрешили сделать, но только с согласия самого сотрудника. Если работник не согласен, то может не приезжать», — заявила она.
За работу сорванному из отпуска сотруднику заплатят за выход на службу в двойном размере. Неиспользованные дни при этом не пропадут: их можно будет взять позднее в течение текущего рабочего года или присоединить к отпуску на следующий год.
Беременных женщин и работников младше 18 лет по-прежнему нельзя отзывать из отпуска даже с их согласия.
Срочных трудовых договоров станет больше
Право на наем сотрудников по срочным трудовым договорам получит больше компаний. Сейчас оно есть у представителей малого бизнеса, для которых действует лимит в 35 человек. Новый закон увеличит предел до 70 сотрудников.
Это значит, что больше небольших компаний смогут заключать договор с сотрудником не бессрочно, а на определенный срок.
Исключение сделали для предприятий розничной торговли и бытового обслуживания. Для них лимит останется прежним — 20 работников.
Яковлева в беседе с 360.ru допустила, что после изменения закона срочные договоры действительно станут использовать чаще.
«Количество компаний, которые смогут заключать срочные трудовые договоры, увеличится — это факт. Возможностей станет больше, но все остальные требования законодательства все равно должны соблюдаться», — заявила она.
Эксперт пояснила, что заключать и расторгать такие договоры работодатели по-прежнему обязаны по действующим правилам. При этом расширение возможностей для малого бизнеса не позволит подменять срочными договорами обычные трудовые отношения. Если человек постоянно выполняет одну и ту же работу, а временный характер договора ему навязали, он сможет обратиться в суд и добиться признания отношений бессрочными.
Испытательный срок отменят для матерей с детьми до трех лет
Еще одно изменение касается испытательного срока при приеме на работу. Сейчас его нельзя назначать беременным женщинам и матерям с детьми младше полутора лет. Поправки в Трудовой кодекс распространили эту норму на женщин с ребенком до трех лет.
Если работодатель все же пропишет испытательный срок в договоре, это условие не будет иметь силы. Женщине обязаны предоставить должность без испытания с полным расчетом зарплаты.
При этом запрет не мешает работодателю оценивать качество работы сотрудницы. При наличии законных оснований ее по-прежнему можно уволить. Нельзя лишь расторгнуть договор из-за того, что она якобы не прошла испытательный срок.
Решение о неполном рабочем дне примут быстрее
У работодателей впервые появится четкий срок для ответа сотрудникам, которые имеют право на неполный рабочий день или неделю. На принятие решения дадут пять рабочих дней с момента получения заявления.
Такое право есть у беременных женщин, одного из родителей ребенка до 14 лет или ребенка-инвалида до 18 лет. Попросить неполный рабочий день также может сотрудник, который ухаживает за больным родственником при наличии медицинского заключения.
Отказать этим работникам в самом праве на неполное рабочее время работодатель не может. Стороны могут договориться о продолжительности рабочего дня, количестве рабочих часов и графике с учетом условий работы.
При этом зарплату при таком режиме начисляют пропорционально отработанному времени или выполненному объему работы.
Увольнения за хищения упростят
Работодатели получат дополнительное основание для увольнения сотрудников, уличенных в хищении, растрате, умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества на работе. Сейчас для такого увольнения необходим вступивший в силу приговор суда или решение по делу об административном правонарушении.
Новые правила позволят уволить сотрудника и в том случае, если уголовное дело прекратил суд по нереабилитирующим основаниям. Например, если человека освободили от уголовной ответственности и назначили судебный штраф.
При этом одного подозрения работодателя по-прежнему недостаточно. Решение должен принять суд, после чего компания обязана соблюсти обычную процедуру увольнения: получить объяснения сотрудника и оформить необходимые документы.