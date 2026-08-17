Сверхурочные, отпуска и увольнения. Что изменится для работающих россиян с 1 сентября

Вступающие в силу с 1 сентября поправки в Трудовой кодекс изменят правила для работающих россиян. Значительные изменения коснутся переработок и их оплаты, отпусков, трудовых договоров и испытательного срока. Кроме того, увольнять нечистоплотных работников станут по новым правилам. Как поправки повлияют на рынок труда и зарплаты россиян — в материале 360.ru.

Зачем понадобились изменения в Трудовой кодекс

Авторами законопроекта выступили Министерство экономического развития и Министерство труда. В ходе работы над документом они привлекли к обсуждению руководителей профсоюзов и представителей бизнеса.

Фото: Ilya Moskovets/URA.RU / www.globallookpress.com

Главной целью поправок назвали решение проблемы нехватки кадров в условиях минимальной безработицы. Кроме того, изменения должны упростить прием и увольнение сотрудников, а также снизить часть расходов работодателей. В окончательном виде поправки приняла Государственная дума, а затем одобрил Совет Федерации. Президент России Владимир Путин подписал закон 25 мая. Новые правила заработают с 1 сентября.

Время переработки увеличат вместе с выплатами

Сейчас сверхурочная работа ограничена 120 часами в год. С 1 сентября этот лимит разрешат увеличить в два раза — до 240 часов. Но это не значит, что работодатели смогут просто заставить сотрудников оставаться на работе дольше положенного.

Фото: Roman Naumov/URA.RU / www.globallookpress.com

Возможность увеличить число сверхурочных часов должна быть прописана в коллективном договоре или отраслевом соглашении. Кроме того, для работы сверх прежнего лимита потребуется письменное согласие самого сотрудника. Изменится и продолжительность переработки. Сейчас она не должна превышать четырех часов в течение двух дней подряд. С сентября перерабатывать разрешат до четырех часов в день. За дополнительные часы россияне получат больше денег Пока сотрудник не переработал 120 часов за год, первые два часа каждой переработки оплачивают минимум в полуторном размере, а все последующие часы в этот день — в двойном. После достижения годового лимита в 120 часов оплата в двойном размере пойдет уже за каждый отработанный час. Например, если человек задержался на работе на три часа, первые два часа ему оплатят минимум в полуторном размере, а третий — в двойном. Если через неделю он снова переработает три часа, расчет повторится по той же схеме пока не выйдут 120 часов. При этом речь идет не о голом окладе. При расчете учитывают также премии, надбавки и другие выплаты, которые входят в зарплату. Такое правило действует с сентября 2024 года.

Кроме того, те кто согласится перерабатывать больше 120 часов в год получат один оплачиваемый рабочий день в году для прохождения диспансеризации. На это время за ними сохранят место работы и средний заработок.

Интересно По данным исследования Online Market Intelligence, 38% работающих россиян регулярно перерабатывают. При этом официально сверхурочную работу оформляют только у 37% из них. Еще у 26% переработки оформляют лишь частично, а у 37% — не оформляют вообще. То есть почти две трети регулярно перерабатывающих россиян часть сверхурочных часов трудятся неофициально.

Эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева в комментарии 360.ru заявила, что увеличение разрешенного числа сверхурочных часов не ухудшит положение работников. Она пояснила, что компании и раньше сталкивались с большим количеством переработок, которые не могли оформить из-за действующего лимита в 120 часов. «Эта инициатива как раз и призвана решить вопрос, когда есть огромное количество переработок и они нелегальные. Компаниям разрешили это делать официально. На это согласны и работники, и работодатели», — объяснила она. При этом нехватка сотрудников или большой объем работы сами по себе не дают работодателю права заставить человека перерабатывать. Для работы сверх 120 часов необходимо письменное согласие сотрудника.

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Для работающих пенсионеров и сотрудников предпенсионного возраст действуют дополнительные ограничения. Перерабатывать больше 120 часов в год они смогут только с письменного согласия и при отсутствии медицинских противопоказаний. Работодатель также должен письменно сообщить им о праве отказаться от такой переработки. Такие же правила действуют для сотрудников с вредными условиями труда подклассов 3.1 и 3.2. При более тяжелых условиях — подклассах 3.3 и 3.4 — лимит в 120 часов превышать вообще нельзя. Предел в 120 часов сохранится и для некоторых работников государственных и муниципальных учреждений.

Из отпуска смогут вызвать на работу

С 1 сентября изменятся правила для сотрудников, которые работают во вредных или опасных условиях. Сейчас отзывать их из отпуска запрещено. Новые поправки впервые разрешат это делать, но только в исключительных случаях. Вызвать человека на работу смогут, если необходимо предотвратить катастрофу или производственную аварию, а также устранить их последствия или последствия стихийного бедствия.

Обычная нехватка сотрудников, срочный заказ или большой объем работы причинами для отзыва из отпуска стать не смогут.

Фото: Roman Naumov/URA.RU / www.globallookpress.com

Яковлева в беседе с 360.ru подчеркнула, что работодатель не сможет заставить сотрудника вернуться с отдыха «До 1 сентября возможность вызывать из отпусков сотрудников вредных и опасных производств полностью отсутствовала. Стоял безусловный запрет. С 1 сентября это разрешили сделать, но только с согласия самого сотрудника. Если работник не согласен, то может не приезжать», — заявила она. За работу сорванному из отпуска сотруднику заплатят за выход на службу в двойном размере. Неиспользованные дни при этом не пропадут: их можно будет взять позднее в течение текущего рабочего года или присоединить к отпуску на следующий год. Беременных женщин и работников младше 18 лет по-прежнему нельзя отзывать из отпуска даже с их согласия.

Срочных трудовых договоров станет больше

Право на наем сотрудников по срочным трудовым договорам получит больше компаний. Сейчас оно есть у представителей малого бизнеса, для которых действует лимит в 35 человек. Новый закон увеличит предел до 70 сотрудников. Это значит, что больше небольших компаний смогут заключать договор с сотрудником не бессрочно, а на определенный срок.

Исключение сделали для предприятий розничной торговли и бытового обслуживания. Для них лимит останется прежним — 20 работников.

Фото: РИА «Новости»

Яковлева в беседе с 360.ru допустила, что после изменения закона срочные договоры действительно станут использовать чаще. «Количество компаний, которые смогут заключать срочные трудовые договоры, увеличится — это факт. Возможностей станет больше, но все остальные требования законодательства все равно должны соблюдаться», — заявила она. Эксперт пояснила, что заключать и расторгать такие договоры работодатели по-прежнему обязаны по действующим правилам. При этом расширение возможностей для малого бизнеса не позволит подменять срочными договорами обычные трудовые отношения. Если человек постоянно выполняет одну и ту же работу, а временный характер договора ему навязали, он сможет обратиться в суд и добиться признания отношений бессрочными.

Испытательный срок отменят для матерей с детьми до трех лет

Еще одно изменение касается испытательного срока при приеме на работу. Сейчас его нельзя назначать беременным женщинам и матерям с детьми младше полутора лет. Поправки в Трудовой кодекс распространили эту норму на женщин с ребенком до трех лет.

Фото: Christin Klose/dpa-tmn / www.globallookpress.com

Если работодатель все же пропишет испытательный срок в договоре, это условие не будет иметь силы. Женщине обязаны предоставить должность без испытания с полным расчетом зарплаты. При этом запрет не мешает работодателю оценивать качество работы сотрудницы. При наличии законных оснований ее по-прежнему можно уволить. Нельзя лишь расторгнуть договор из-за того, что она якобы не прошла испытательный срок.

Решение о неполном рабочем дне примут быстрее

У работодателей впервые появится четкий срок для ответа сотрудникам, которые имеют право на неполный рабочий день или неделю. На принятие решения дадут пять рабочих дней с момента получения заявления. Такое право есть у беременных женщин, одного из родителей ребенка до 14 лет или ребенка-инвалида до 18 лет. Попросить неполный рабочий день также может сотрудник, который ухаживает за больным родственником при наличии медицинского заключения.

Фото: Jonas Walzberg/dpa / www.globallookpress.com

Отказать этим работникам в самом праве на неполное рабочее время работодатель не может. Стороны могут договориться о продолжительности рабочего дня, количестве рабочих часов и графике с учетом условий работы. При этом зарплату при таком режиме начисляют пропорционально отработанному времени или выполненному объему работы.

Увольнения за хищения упростят

Работодатели получат дополнительное основание для увольнения сотрудников, уличенных в хищении, растрате, умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества на работе. Сейчас для такого увольнения необходим вступивший в силу приговор суда или решение по делу об административном правонарушении.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com