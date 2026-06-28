Юрист Хаминский подчеркнул, что при краткосрочной аренде курортного жилья временная регистрация не нужна
При краткосрочной аренде курортного жилья временная регистрация не нужна, если срок аренды не превышает 90 дней. Об этом рассказал юрист Александр Хаминский в беседе с RT.
Если туристы планируют провести в арендованном доме или коттедже в Сочи меньше двух месяцев, им не придется оформлять дополнительные документы. По закону обязанность зарегистрироваться по месту пребывания возникает только после 90 дней непрерывного проживания в чужом регионе. При этом снимать себя с учета по месту постоянной прописки не нужно — штамп в паспорте останется прежним, написало АБН24.
Однако если отпуск затянется и трехмесячный лимит будет превышен, за проживание без регистрации придется заплатить штраф. Наказание понесут не только отдыхающие, но и собственники недвижимости, которые сдали объект.
Есть и исключение — если арендованное жилье официально относится к категории гостиниц, санаториев или баз отдыха, администрация обязана направить данные в регистрационные органы в течение первых суток, независимо от срока пребывания гостя.