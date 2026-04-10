Юноша из Каспийска вынес на спине из затопленного паводком перехода более 20 человек

Страдающий аутизмом 19-летний Шамиль вынес на своей спине из затопленного во время паводка подземного перехода Каспийска 23 человека. О его подвиге рассказал депутат Госдумы Хизри Абакаров .

Он подчеркнул, что юноша стал настоящим героем города, который не остался в стороне и пришел на помощь землякам во время стихийного бедствия. Депутат добавил, что сенатор от Дагестана Сулейман Керимов подарил Шамилю пять миллионов рублей и принял решение купить молодому человеку квартиру.

«Поговорив с Шамилем, я понял, что именно такой помощник мне нужен в команде, и в скором времени мы оформим его официально», — добавил Абакаров.

Он подчеркнул, что занимавшиеся воспитанием молодого человека мама и бабушка вырастили его умным, смелым и добрым.

Масштабные паводки в Дагестане начались в конце марта из-за сильных ливней, которые привели к выходу водоемов из берегов. В минувший четверг, 9 апреля, руководитель правительственной комиссии, глава МЧС Александр Куренков объявил о введении в республике и Чечне режима чрезвычайной ситуации федерального значения.

Глава Дагестана Сергей Меликов подчеркнул, что решение привлечет дополнительные резервы, направленные на ликвидацию последствий разгула стихии.