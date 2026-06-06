Яровая заявила, что человек остался центром российской политики

Человек остается центром российской политики, а меры в сфере демографии, здравоохранения и образования стали инвестициями в будущее страны. Об этом заявила заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая на Петербургском международном экономическом форуме.

«В центре российской политики человек был, есть и остается. Народосбережение как основная задача и в демографических планах, и в вопросах мер социальной поддержки, здравоохранения, образования — это все инвестиции в человека», — сказала она.

По словам Яровой, именно человек создает экономику и обеспечивает успех страны. Поэтому государство рассматривает свою роль по отношению к гражданам как большую гуманитарную миссию.

Парламентарий также перечислила решения, которые, по ее мнению, уже показали эффективность. Среди них — телемедицинские консультации, которые ускоряют диагностику и позволяют получать второе мнение из любой точки страны.

Кроме того, Яровая напомнила о механизме целевого набора и развитии школьной диспансеризации.

«Мы создали технологию современную, которая позволяет работодателям и выпускникам соединить свои интересы в горизонте общего планирования», — добавила она.

Ранее рабочая группа под руководством Яровой подготовила пакет инициатив в миграционной сфере. Депутаты Госдумы уже приняли 22 закона.