Госдума приняла более 20 законов в сфере миграции
Володин: на рассмотрении Госдумы находятся 4 законопроекта о мигрантах
Депутаты Госдумы приняли 22 закона, касающихся миграционной сферы. Еще четыре находятся на рассмотрении, заявил председатель ГД Вячеслав Володин. Об этом сообщило РИА «Новости».
Во время пленарного заседания Володин назвал вопросы миграционной политики приоритетными для парламентариев. Большинство инициатив разработали депутаты, рабочую группу возглавила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
На пленарном заседании ы Госдуме в первом чтении приняли проект закона, обязывающий детей трудовых мигрантов по достижении 18 лет выезжать из России в течение 30 дней. Покинуть страну необходимо в том случае, если у иностранца нет патента и иных оснований для проживания.
Ранее в России расширили основания для увольнения мигрантов. Работодатель получил право расторгать контракты с иностранными гражданами для соблюдения региональных ограничений. Эта мера поможет совершенствовать миграционную сферу.