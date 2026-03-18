Госдума приняла более 20 законов в сфере миграции

Депутаты Госдумы приняли 22 закона, касающихся миграционной сферы. Еще четыре находятся на рассмотрении, заявил председатель ГД Вячеслав Володин. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Во время пленарного заседания Володин назвал вопросы миграционной политики приоритетными для парламентариев. Большинство инициатив разработали депутаты, рабочую группу возглавила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

На пленарном заседании ы Госдуме в первом чтении приняли проект закона, обязывающий детей трудовых мигрантов по достижении 18 лет выезжать из России в течение 30 дней. Покинуть страну необходимо в том случае, если у иностранца нет патента и иных оснований для проживания.

Ранее в России расширили основания для увольнения мигрантов. Работодатель получил право расторгать контракты с иностранными гражданами для соблюдения региональных ограничений. Эта мера поможет совершенствовать миграционную сферу.