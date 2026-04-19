Японская сказка под Ялтой. В Крыму начался долгожданный «розовый снегопад»

В японском саду в Крыму открылся пятый ежегодный фестиваль цветения сакуры

На Южном берегу Крыма стартовал традиционный фестиваль цветения сакуры, ставший за последние годы одной из главных туристических достопримечательностей весеннего сезона на полуострове. Об этом сообщила газета kp.ru .

Праздник проходит на территории японского сада курорта «Мрия» в Большой Ялте. В саду растет несколько видов сакуры: розовая и белая, чьи опадающие лепестки создают ощущение весеннего снегопада.

В этом году природные условия внесли коррективы в график фестиваля: из-за затяжной весны японская вишня распустилась на неделю позже привычного срока. Туристам из других регионов России это скорее на руку — впервые за долгое время пик пышного цветения сакуры совпадает с майскими праздниками.

Программа фестиваля включает не только прогулки среди цветущих аллей, но и знакомство с восточной культурой: посетителям демонстрируют тематические костюмы и проводят мастер-классы.

Период цветения сакуры очень короток и длится всего около недели, что в восточной философии символизирует быстротечность жизни и мимолетность красоты. В Крыму сакура успешно прижилась благодаря мягкому субтропическому климату, который напоминает условия ее исторической родины.

В апреле сакура расцвела и в петербургском саду Дружбы.