Сакура расцвела в петербургском саду Дружбы

Несмотря на дождливую погоду, петербуржцы и гости города приходят в сад Дружбы, чтобы полюбоваться первыми бутонами сакуры. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на городской комитет по благоустройству.

Сад Дружбы появился в 2003 году к 300-летию Санкт-Петербурга. Он раскинулся на Литейном проспекте у дома 15. Кроме сакуры, в саду можно увидеть пагоду, каменный фонарь и «Стену девяти драконов» — символы китайской культуры.

Хотя сакура чаще всего ассоциируется с Японией, в Китае ее цветение также считают символом весны и обновления.