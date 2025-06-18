Январские и майские выходные предложили отменить

В России вместо длительных январских и майских каникул нужно ввести шесть рабочих недель с тремя трудовыми днями. Об этом «Газета.ru» заявил вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников.

Он выразил уверенность, что такие изменения помогут равномерно распределить отдых и работу в течение года, а выходные станут более регулярными.

Короткие рабочие недели и дополнительные выходные в спокойные месяцы уже ввели в некоторых странах. России можно адаптировать эту модель, учитывая свои традиции.

По словам эксперта, долгие каникулы приносят российской экономике значительные убытки. Многие компании из-за остановки работы на несколько дней теряют в прибыли. В итоге становится меньше ресурсов на повышение зарплат и развитие бизнеса.

Пищальников напомнил, что после отпуска сотрудникам необходимо от трех до пяти рабочих дней, чтобы вернуться к прежнему ритму. А «постпраздничный синдром» значительно снижает общую продуктивность коллектива.

Аналогичное мнение ранее выразил общественный деятель Алексей Ярошенко. В разговоре с 360.ru политолог назвал парадоксом идею празднования Дня труда, в то время как в этот день никто не работает.