«Яндекс» купит службу доставки Boxberry

Новым владельцем службы доставки Boxberry станет «Яндекс». Об этом сообщила пресс-служба компании.

По ее данным, покупка службы доставки позволит увеличить клиентскую базу и расширить географию логистических сервисов. Сумму сделки в пресс-службе не раскрыли.

«Пункты выдачи заказов „Яндекса“ и сервис „Яндекс.Доставка“ появятся еще более чем в 20 регионах в разных частях страны, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке», — отметили в компании.

Логистическая инфраструктура Boxberry интегрируется с «Яндексом», после чего пользователям откроют доступ ко всем возможностям платформы.

Ранее в приложениях сервисов компании произошел масштабный сбой. Неподадки также возникли у пользователей сети гипермаркетов «Магнит», ресторанов «Вкусно и точка», доставки «Купер» и приложения по поиску квартир ЦИАН.

Позже Роскомнадзор подтвердил, что сбой произошел из-за инфраструктуры «Яндекс Облако». Проблемы возникли у сервисов, которые использовали эту платформу.