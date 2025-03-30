Массовый сбой произошел в работе сервисов «Яндекса» и ряда приложений

Пользователи пожаловались на сбой в работе приложений сервисов компании «Яндекс», а также сети гипермаркетов «Магнит», ресторанов «Вкусно и точка», доставки «Купер» и приложения по поиску квартир ЦИАН. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector .

В пресс-службе «Яндекса» в комментарии РИА «Новости» подтвердили сбой в работе ряда сервисов и пообещали устранить неполадки в самое ближайшее время.

«У ряда пользователей возникают временные трудности с доступом к некоторым сервисам „Яндекса“. Наши специалисты работают над устранением», — заявили в компании.

Последний крупный сбой в Рунете, когда пользователи столкнулись не только с проблемами с доступом к популярным сайтам, но и со сбоями в работе мобильного интернета, произошел в минувший понедельник, 24 марта.

В пресс-службе Роскомнадзора заявили, что проблемы возникли из-за зарубежных серверов. По данным Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, сбой был на зарубежной инфраструктуре, которую использовали российские компании.