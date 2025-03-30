Роскомнадзор назвал инфраструктуру «Яндекса» источником сбоя в Рунете

Днем 30 марта в работе банковских приложений, сервисов доставки еды, стриминговых платформ и других популярных ресурсов произошел масштабный сбой, следует из данных DownRadar , «Сбой.РФ» и DownDetector . В Роскомнадзоре сообщили РБК , что массовые сбои затронули сервисы, использующие инфраструктуру «Яндекс Облако».

Причиной стал сбой в энергообеспечении одного из дата-центров «Яндекса».

Онлайн-системы мониторинга сбоев зафиксировали проблемы в работе сервисов ЦИАН, «Яндекс Пэй», «Яндекс Музыка», «Яндекс Еда», «Купер», «Вкусно и точка», «Аптека.Ру», «Додо», «Магнит-маркет», «МВидео» и«Юрент».

По данным Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ), пользователи также жаловались на работу мобильных операторов Т2, МТС, Yota, «Билайн» и «МегаФон», Системы быстрых платежей (СБП) и «Ростелекома».

В пресс-службе Яндекса РИА «Новости» подтвердили наличие «временных трудностей» с доступом к некоторым своим сервисам.