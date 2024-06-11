СК проверит слова Яны Трояновой о «мертвых русских»

Бастрыкин поручил СК проверить высказывания Яны Трояновой о мертвых русских

Фото: РИА «Новости»

Председатель СК России Александр Бастрыкин приказал проверить антироссийские высказывания актрисы Яны Трояновой*. Об этом ведомство сообщила РИА «Новости».

«Александр Бастрыкин поручил ГСУ СК России организовать по данному факту процессуальную проверку, в рамках которой будет дана правовая оценка озвученным высказываниям», — заявили в СК.

Речь идет о видео, где артистка публично оправдала призывы к убийству российских граждан, в том числе детей.

Ранее общественное движение «Зов Народа» призвало завести уголовное дело на Яну Троянову* за ее слова о «мечте убить» российского лидера Владимира Путина. Женщину предложили привлечь по статье об угрозе убийством.

* Включена Министерством юстиции России в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента

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