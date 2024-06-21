Прокуратура потребовала возбудить дело против актрисы Яны Трояновой

В Следственный комитет направили материалы проверки высказываний актрисы Яны Трояновой* для уголовного преследования по статье о возбуждении ненависти или вражды. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

По мнению ведомства, высказывания актрисы направленны на возбуждение ненависти и вражды в отношении группы лиц по признаку национальности, формируют враждебно-ненавистническое отношение к русским и обосновывают «необходимость совершения насильственных действий» против них.

«Прокуратура Москвы направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Яны Трояновой*», — сообщили в ведомстве.

Звезда сериала «Ольга» назвала призыв убивать русских людей, в том числе и детей, заслуженным. Она добавила, что Россия сделала из нее алкоголичку.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.