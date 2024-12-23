Телеведущая Чурикова: Лепс поет дуэты только с топовыми артистами

Дуэты народного артиста России Григория Лепса с молодыми исполнителями являются показателем успеха. Об этом заявила журналист и телеведущая Яна Чурикова в интервью Национальной Службе Новостей .

«Он будто снимает все сливки. Я по „лепсовским дуэтам“, в принципе, мониторю, кто у нас сейчас в топе на эстраде», — отметила Чурикова на концерте «Рождество с Григорием Лепсом».

Она подчеркнула, что мероприятие проходит по принципу отбора лучших исполнителей, объединяющих представителей старой школы и молодых артистов. Дуэт с Лепсом символизирует признание и повышает шансы молодого исполнителя закрепиться в музыкальной индустрии, добавила телеведущая.