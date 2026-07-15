Раскрыты имена продюсеров «Фабрики звезд» после перезапуска

О планах по перезапуску «Фабрики звезд» впервые заговорили на полях Петербургского международного экономического форума.

Тогда генеральный директор Первого канала Константин Эрнст всех удивил заявлением, что формат культового проекта претерпит серьезные изменения и станет для многих неожиданностью.

«Это будет история соревнования продюсеров. Будет кто-то со старой „Фабрики“, будет кто-то из продюсеров, появившихся за последние 10 лет. Две команды. Продюсер старой школы будет бороться с продюсером новой формации», — говорил он.

Журналисты выяснили, что продюсерами передачи станут Баста и Игорь Матвиенко, а ведущей — Яна Чурикова. Первый канал уже запустил кастинг для желающих принять участие в проекте.