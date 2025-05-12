Якутский министр извинился перед ветеранами за недостойные подарки
Глава Минсельхоза Якутии Александров извинился перед ветеранами за подарки
Министр сельского хозяйства Якутии Артем Александров принес извинения ветеранам отрасли за недостойные подарки к 80-летию Победы, в ближайшее время им вручат другие подарочные наборы. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.
Таким образом он отреагировал на публикации в СМИ, что ветерану отрасли Таисии Хромовой в честь праздника вручили ряженку, творожок и прошлогодний набор суповых костей.
«Глубоко сожалею, что вдове ветерана войны, ветерану тыла и труда Хромовой Таисии Трофимовне, около полувека проработавшей в республиканском объединении „Сельхозтехника“, а также другим ветеранам агропромышленного комплекса и сельского хозяйства к 80-летию Великой Победы направили недостойные подарки», — заявил Александров.
Министр пообещал организовать служебную проверку, а также заменить подарочные наборы для ветеранов. В будущем ведомство пересмотрит подходы к праздничным мероприятиям.
Ранее в Госдуме призвали вдвое увеличить ежемесячные выплаты ветеранам ВОВ.