В Госдуме призвали вдвое увеличить ежемесячные выплаты ветеранам ВОВ

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» направили в правительство законопроект с предложением вдвое увеличить ежемесячные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны. Документ оказался в распоряжении РИА «Новости» .

Парламентарии предложили также полностью компенсировать ветеранам расходы на жилищно-коммунальные услуги, включая взносы на капитальный ремонт. Льготы также планируется распространить и на членов их семей.

Соавторы инициативы — лидер партии Сергей Миронов и глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

Размер ежемесячных выплат планируется повысить до 6176, 4632, 3398 и 1854 рублей в зависимости от категории ветерана.

По мнению авторов инициативы, за последние 10 лет инфляций превысила 85%, поэтому реальная покупательная способность соцвыплат снизилась и не компенсирует в полной мере рост цен.

«Мы обязаны сделать все, чтобы наши ветераны чувствовали заботу государства и общества. Это наш моральный долг перед теми, кто подарил нам будущее», — заявила Лантратова.

Ранее депутат Госдумы Хизри Абакаров рассказал, что сенатор Сулейман Керимов выплатит по пять миллионов рублей дагестанским ветеранам ВОВ. В начале года президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 80 и 55 тысяч рублей ветеранам ВОВ, сообщало радио Sputnik.