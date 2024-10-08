Школьницу ввели в искусственную кому после нападения собак в Якутии

Отец пострадавшей от нападения собак девочки из Якутии сообщил о ее состоянии

Медики ввели в искусственную кому 12-летнюю школьницу, которая пострадала от нападения стаи собак в Якутии. Об этом 360.ru сообщил отец ребенка Валерий.

«Нет хороших новостей, дочка в искусственной коме. В момент нападения меня рядом не было, позвонили. Приехал, дочку прямо сильно порвали, очень сильно. Операция пять часов длилась», — сказал он.

Мужчина отметил, что стаи собак продолжают пугать жителей поселка, но законодательство запрещает их отстрел.

«Собаки так и бегают в поселке, что еще сделать? Есть в природе естественный отбор, а у собак враг — человек. Законодательство не дает право на отстрел, специальных служб нет. Они бегают прямо стаями», — добавил Валерий.

Очевидец Александр в разговоре с 360.ru сообщил, что из стаи, которая напала на девочку, отловили четыре собаки.

«Власти говорят, что начат отлов, но по закону большинство этих собак через 30 дней снова вернутся на наши улицы. Поскольку запрещены отстрел и эвтаназия. И пока не начнут думать на законодательном уровне, эту проблему решить будет невозможно», — уточнил он.

Местная жительница Александра уточнила, что местом нападения был населенный район, где рядом находятся два жилых дома и школа.

«Буквально в 30 метрах от произошедшей ситуации находится дом детского творчества. Дети туда ходят на секции, и получается, что у нас именно в том районе, где все это произошло, недалеко есть детский сад, магазины, очень много строят новостроек», — сказала она.

По ее словам, пострадавшая девочка в тяжелом состоянии. Транспортировка в Якутск пока невозможна, поскольку она находится на ИВЛ, очень нестабильное давление, указала женщина.

Другие жители в беседе с 360.ru также указали на проблему с отловом собак в населенном пункте. Так, одна из жительниц Елена призналась, что ей страшно перемещаться по поселку с маленьким ребенком.

«Собаки агрессивные, их дротиками усыпляют специальными, видимо, средством каким-то, а затем увозят в приют», — отметила она.

Ранее стая агрессивных собак напала на 12-летнюю девочку в якутском поселке Чульман. Нерюнгринское управление Следственного комитета по факту ЧП завело уголовное дело.