Пострадавшая при нападении собак в Якутии девочка умерла в больнице

Девочка, тяжело пострадавшая при нападении собак в Якутии, умерла, несмотря на все усилия врачей. О смерти ребенка сообщил региональный Минздрав . Школьнице было 12 лет.

«К большому сожалению, из-за тяжести состояния в результате полученных травм, несовместимых с жизнью, девочка скончалась», — указали в ведомстве, выразив соболезнования семье школьницы.

Трагедия произошла в поселке Чульман. Несколько местных жителей в беседе с 360.ru отметили, что проблема с отловом бродячих псов в населенном пункте стоит давно. Отец школьницы накануне говорил, что дочь ввели в искусственную кому из-за тяжелого состояния.

В обстоятельствах случившегося разбираются СК и прокуратура.