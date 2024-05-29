«Я тоже была удивлена». Москалькова — об аресте генерала Попова

Москалькову удивило решение суда об аресте генерала Попова

Фото: РИА «Новости»

Решение суда об аресте экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова удивило уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову. Ее слова привел ТАСС.

Омбудсмен пообещала внимательно рассмотреть решение инстанции на встрече с депутатами по итогам работы в 2023 году.

«Я тоже была удивлена решению суда о применении меры пресечения в виде заключения под стражу генерала Попова», — подчеркнула Москалькова.

Она также заявила, что просмотрит аргументы суда, которые подтвердили бы избрание Попову такой меры пресечения.

Несколько дней назад стало известно, что Попова оставили в СИЗО. Генерала подозревают в хищении объектов металлопроката более чем на 130 миллионов рублей.

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