Решение суда об аресте экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова удивило уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову. Ее слова привел ТАСС .

Омбудсмен пообещала внимательно рассмотреть решение инстанции на встрече с депутатами по итогам работы в 2023 году.

«Я тоже была удивлена решению суда о применении меры пресечения в виде заключения под стражу генерала Попова», — подчеркнула Москалькова.

Она также заявила, что просмотрит аргументы суда, которые подтвердили бы избрание Попову такой меры пресечения.

Несколько дней назад стало известно, что Попова оставили в СИЗО. Генерала подозревают в хищении объектов металлопроката более чем на 130 миллионов рублей.