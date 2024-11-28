«Я надеюсь, что ты выиграешь суд». Отец блогера НеМаЛого решил добиться опеки над сыном
Отец блогера НеМаЛого рассказал о желании отсудить сына у бывшей жены
Михаил, отец блогера Глеба Митрофанова, более известного как НеМаЛой, хочет через суд добиться опеки над сыном и забрать его к себе от бывшей жены и ее нового супруга. Свою позицию он изложил в комментарии 360.ru.
«У меня дома нечего есть»
Мужчина рассказал, что вложил в раскрутку сына около 15 миллионов рублей, которые заработал в рекламном бизнесе и в сфере недвижимости. При этом он отметил, что очень многое для собственной популярности НеМаЛой сделал сам, а мать и отчим подростка ставят ему палки в колеса.
«Как только вопрос встал с деньгами, то есть я начал ему делать бренд, они залезли туда. Этот Николай (отчим. — прим. ред.) говорит: а как же мы? Они оба не работают официально. Николай вообще непонятно где лазал, у него судимости. У него у самого трое детей, у отчима Глеба, а он вцепился в Глеба, своих детей бросил в Ростове, но воспитывает Глеба», — заявил Михаил.
Он добавил, что Николай пытается украсть деньги, которые зарабатывает его пасынок, и хочет сам его снимать. Кроме того, по словам мужчины, мать и отчим кричат на Глеба, бьют его, не дают нормально питаться и насильно водят в какую-то секту.
«Дома у них есть нечего. Постоянно он ест одно и то же — то яичницу, то еще что-то. Глеб звонит, а я говорю: „Что у тебя со здоровьем? Почему ты ешь бургеры? Мы же с тобой договаривались, что бургеры ты не ешь“. Он говорит: у меня дома нечего есть, мне постоянно хочется еды какой-то», — сообщил собеседник 360.ru.
«Это плохая школа, и все»
Мужчина добавил, что отчим продал технику, подаренную для съемок, и срывает уже запланированные мероприятия, а бывшая жена на суде потребовала пять миллионов рублей за право видеться с сыном и забрала Глеба из уже оплаченной родным отцом частной школы.
«Нормально? Каждый родитель в здравом уме мечтал бы о своем ребенке, чтобы он учился там! Она говорит: это плохая школа, и все. И мне Глеб скинул запись разговора. Говорит: „Папа, тут на тебя такое наговаривают… У меня все заскринено, я надеюсь, что ты выиграешь суд“. Он боится с ними [оставаться]», — заявил Михаил.
По его словам, его сын говорил и обеим бабушкам, что хочет жить с отцом.
Ранее юрист Александр Хаминский рассказал, при каких условиях бывшие супруги могут запретить друг другу видеться с общими детьми.