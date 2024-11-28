«Я надеюсь, что ты выиграешь суд». Отец блогера НеМаЛого решил добиться опеки над сыном

Михаил, отец блогера Глеба Митрофанова, более известного как НеМаЛой, хочет через суд добиться опеки над сыном и забрать его к себе от бывшей жены и ее нового супруга. Свою позицию он изложил в комментарии 360.ru.

«У меня дома нечего есть»

Мужчина рассказал, что вложил в раскрутку сына около 15 миллионов рублей, которые заработал в рекламном бизнесе и в сфере недвижимости. При этом он отметил, что очень многое для собственной популярности НеМаЛой сделал сам, а мать и отчим подростка ставят ему палки в колеса.

«Как только вопрос встал с деньгами, то есть я начал ему делать бренд, они залезли туда. Этот Николай (отчим. — прим. ред.) говорит: а как же мы? Они оба не работают официально. Николай вообще непонятно где лазал, у него судимости. У него у самого трое детей, у отчима Глеба, а он вцепился в Глеба, своих детей бросил в Ростове, но воспитывает Глеба», — заявил Михаил.

Он добавил, что Николай пытается украсть деньги, которые зарабатывает его пасынок, и хочет сам его снимать. Кроме того, по словам мужчины, мать и отчим кричат на Глеба, бьют его, не дают нормально питаться и насильно водят в какую-то секту.

«Дома у них есть нечего. Постоянно он ест одно и то же — то яичницу, то еще что-то. Глеб звонит, а я говорю: „Что у тебя со здоровьем? Почему ты ешь бургеры? Мы же с тобой договаривались, что бургеры ты не ешь“. Он говорит: у меня дома нечего есть, мне постоянно хочется еды какой-то», — сообщил собеседник 360.ru.