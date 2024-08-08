Юрист Хаминский: родители вправе мешать друг другу общаться с ребенком

Юрист Александр Хаминский рассказал, могут ли родители запретить друг другу видеть детей. Слова эксперта опубликовал News.ru.

Он пояснил, что мать и отец имеют право на такие действия, если физическому или психическому здоровью ребенка наносится вред.

«К сожалению, закон <…> не устанавливает четкие критерии противоправного поведения родителя, проживающего отдельно от ребенка», — добавил юрист.

Споры о препятствовании общению с детьми рассматриваются судом с участием органа опеки по требованию родителя, отметил Хаминский.

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