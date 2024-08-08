Юрист Хаминский: родители вправе мешать друг другу общаться с ребенком
Юрист Александр Хаминский рассказал, могут ли родители запретить друг другу видеть детей. Слова эксперта опубликовал News.ru.
Он пояснил, что мать и отец имеют право на такие действия, если физическому или психическому здоровью ребенка наносится вред.
«К сожалению, закон <…> не устанавливает четкие критерии противоправного поведения родителя, проживающего отдельно от ребенка», — добавил юрист.
Споры о препятствовании общению с детьми рассматриваются судом с участием органа опеки по требованию родителя, отметил Хаминский.