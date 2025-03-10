«Я богиня, а он лох». В Сети начали предлагать экспресс-помощь после «неудачного» 8 Марта

В Сети начали появляться объявления, предлагающие бесплатную психологическую помощь женщинам, оставшимся без подарка на 8 Марта. Авторы таких консультаций предлагают узнать, как «притянуть нормального мужика» .

Одна из экспертов на очном сеансе обещает «разложить» причины, почему праздник не удался, а также научить медитации «Я богиня, а он лох».

«Ты освободишься от негатива и поймешь, как притянуть нормального мужика. Получишь психологическую поддержку и рабочие советы», — заверила специалист.

За свои услуги такие «психологи» просят символические 10 рублей. При этом с брошенных женщин деньги обещают не брать.

Настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры протоиерей Константин Харитонов ранее заявил, что праздник 8 Марта никак не связан с русской культурой и духовными традициями.