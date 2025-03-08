В РПЦ объяснили, почему не поддерживают празднование 8 Марта

Настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Пересвете протоиерей Константин Харитонов рассказал, почему Православная церковь не поддерживает празднование Международного женского дня 8 марта. Он заявил, что этот праздник не связан с русской культурой и духовными традициями. Об этом сообщил «Абзац» .

«Церковь не поддерживает не женщин, а именно праздник. Само празднование вот этой женской эмансипации, так называемой свободы. <…> Церковь <…> и все православные христиане чтут своих сестер, матерей, жен. И для этого есть специальный праздник православный <…> — это День жен-мироносиц», — объяснил священник.

Протоиерей отметил, что было бы хорошо, чтобы в России решили вместо 6 Марта отмечать церковный праздник. Однако священник подчеркнул, что понуждать к этому никого не нужно. Он добавил, что церковь не против женского пола, именно христианство поставило женщину на высокий уровень.

День жен-мироносиц празднуется во второе воскресенье после Пасхи. В 2025 году этот праздник приходится на 4 мая.