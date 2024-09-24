Изображение «Ежика в тумане» на памятной монете ЦБ назвали воровством

Выпущенная Центральным банком памятная монета «Ежик в тумане» к 50-летию известного мультфильма — это воровство, которое не имеет отношения к оригинальному персонажу. Об этом в беседе с 360.ru заявил режиссер, художник-мультипликатор и автор анимационного фильма Юрий Норштейн.

Он подчеркнул, что вина полностью лежит на председателе совета директоров «Союзмультфильма» Юлиане Слащевой.

«Центробанк выпустил фальшак, который им подложила Слащева. Потому что это нарисовано не художником-постановщиком Франческой Ярбусовой, которая делала фильм „Ежик в тумане“» — заявил Норштейн.

Режиссер подчеркнул, что автором изображения на монете выступил неназванный английский художник, который, по его мнению, связан с руководителем «Союзмультфильма».

«В Англии какая-то фирма существует этой самой дамы, и там все это делается. А здесь как будто художника нет. <…> Это воровство и плагиат. Заниматься судами у меня жизни не хватит», — добавил собеседник.

Комментарий от студии «Союзмультфильм» или Юлианы Слащевой 360.ru на момент написания материала получить не удалось.

Центральный банк России в минувший понедельник, 23 сентября, представил три памятные монеты номиналами в три и по 25 рублей, посвященные 50-летию мультфильма «Ежик в тумане». Главного героя анимационного фильма изобразили на реверсах.

Трехрублевую монету сделали из серебра, остальные — из недрагоценных металлов, одну из которых покрыли никелем, а вторую сплавом из меди и никеля с цветным оформлением.