ЦБ выпустил 3 памятные монеты в честь мультфильма «Ежик в тумане»

Центральный банк России представил три памятные монеты, приуроченные к мультфильму «Ежик в тумане». В их числе серебряная трёхрублевая монета и две — по 25 рублей. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
Одна из 25-рублевых монет выполнена стали с никелевым покрытием, а другая — медно-никелевая с цветным оформлением.
Монеты выпущены тиражами семь, 850 и 150 тысяч экземпляров. На них изображены ежик с котомкой, стоящий на холме на фоне природного пейзажа. Также нанесена надпись «Ежик в тумане».
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