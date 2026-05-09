Ивангород получил почетное звание города воинской доблести

«За ратную доблесть нарвитян и ивангородцев при защите Отечества, мужество и героизм <…> присвоить городу Ивангороду почетное звание Ленинградской области „Город воинской доблести“», — зачитал текст документа ведущий концерта Дмитрий Губерниев.

Власти напомнили, что жители и защитники участвовали в боях за Нарву и Кингисепп в 1941 и 1944 годах, партизанской борьбе против немецких оккупантов. Также отметили доблесть воинов Красной армии при обороне Ивангорода в 1941 году и его освобождении в 1944-м.

Концерт «Берега Победы» проходит у стен Ивангородской крепости на берегу Нарвы четвертый год подряд. Его видно и слышно как с российской, так и с эстонской стороны. В этом году в программу вошли выступления ансамбля «Криница», групп «На-На» и «Белорусские легенды», а также Татьяны Булановой, Сосо Павлиашвили, Юрия Лозы и шоу-оркестра «Стрит-бенд».

У пограничного пункта в Нарве образовались многолюдные очереди на переход в Ивангород. По данным журналистов, жители массово выезжали из Эстонии в Россию, чтобы отпраздновать День Победы.