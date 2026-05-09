Ивангород получил почетное звание города воинской доблести

Дрозденко: Ивангороду присвоили звание «Город воинской доблести»
Ивангороду присвоили почетное звание Ленинградской области «Город воинской доблести». Копию областного закона местным властям передал губернатор региона Александр Дрозденко во время праздничного концерта «Берега Победы».
«За ратную доблесть нарвитян и ивангородцев при защите Отечества, мужество и героизм <…> присвоить городу Ивангороду почетное звание Ленинградской области „Город воинской доблести“», — зачитал текст документа ведущий концерта Дмитрий Губерниев.
Власти напомнили, что жители и защитники участвовали в боях за Нарву и Кингисепп в 1941 и 1944 годах, партизанской борьбе против немецких оккупантов. Также отметили доблесть воинов Красной армии при обороне Ивангорода в 1941 году и его освобождении в 1944-м.
Концерт «Берега Победы» проходит у стен Ивангородской крепости на берегу Нарвы четвертый год подряд. Его видно и слышно как с российской, так и с эстонской стороны. В этом году в программу вошли выступления ансамбля «Криница», групп «На-На» и «Белорусские легенды», а также Татьяны Булановой, Сосо Павлиашвили, Юрия Лозы и шоу-оркестра «Стрит-бенд».
У пограничного пункта в Нарве образовались многолюдные очереди на переход в Ивангород. По данным журналистов, жители массово выезжали из Эстонии в Россию, чтобы отпраздновать День Победы.