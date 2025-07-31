Итоги работы за первое полугодие подвели на совещании в Генпрокуратуре

Оперативное совещание, в рамках которого подвели итоги работы органов прокуратуры в первом полугодии текущего года, прошло в Генпрокуратуре. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В Генеральной прокуратуре России под председательством Игоря Краснова состоялось оперативное совещание по подведению итогов работы органов прокуратуры в первом полугодии 2025 года и исполнению данных ранее поручений», — рассказали представители Генпрокуратуры.

Краснов отметил, что за первые шесть месяцев пресекли более 2,8 миллиона нарушений и защитили права 1,2 миллиона граждан. Надзорный орган за это время взыскал 2,8 триллиона рублей.

Одними из главных направлений работы стало сопровождение ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также обеспечение всем необходимым участников специальной военной операции и членов их семей.

Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов и глава надзорного ведомства Венесуэлы Тарек Вильям Сааб подписали программу сотрудничества в ходе встречи в Москве.